"Mançester Yunayted"də fırtına qopardı - İndi bu kluba gedir

“Lester Siti”nin Premyer Liqanın aşağı pillələrində yer tutması məşqçi dəyişikliyi barədə müzakirələrin başlamasına səbəb olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, klub rəhbərliyi baş məşqçi Stiv Kuperi istefaya göndərməyi müzakirə edir. Bildirilir ki, mövsümün əvvəllində klub Kuperə məqsədinə çatmaq və liqada qalmaq üçün bir çox transfer həyata keçirib. Lakin komanda uğursuz oyun nümayiş etdirir. Stiv Kuperin rəhbərliyi altında iki qələbə qazanan “Lester Siti”də oyunçuların fərdi performansı önə çıxsa da, klub oyun tərzi və taktiki cəhətdən geri qalır. Klubda xüsusilə müdafiədəki zəiflikləri aradan qaldırmaq və yaradıcı oyun nümayiş etdirmək üçün məşqçi dəyişikliyi gündəmə gəlib. Məlumata görə, klub mövsümün fasiləsində məşqçini istefaya göndərərək, Ruud van Nistelrooyu gətirmək istəyir. “Lester Siti” rəhbərliynin digər alternativ variantı isə David Moyesdir.

Qeyd edək ki, bundan əvvəl Ruud van Nistelrooy "Mançester Yunayted"ə müvəqqəti baş məşqçi təyin olunmuşdu. O, klubun müvəqqəti baş məşqçisi kimi fəaliyyətini dörd matçda üç qələbə və bir heç-heçə ilə başa vurub.

