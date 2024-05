Rejissor Emil Abdullayev vəfat edib.

Metbuat.az bildirir ki, o, uzun sürən xəstəlikdən sonra bu gecə 41 yaşında dünyasını dəyişib.

Qeyd edək ki, E. Abdullayev uzun illər müxtəlif televiziya kanallarında çalışıb. Son 10 ildə isə APA TV-nin rejissoru olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.