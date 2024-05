E-poçt və mesajlardakı naməlum keçidlərə və rəqəmsal təhlükəsizliyinizi poza biləcək fayllara qarşı ehtiyatlı olun.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Elektron Təhlükəsizlik Xidmətinin yaydığı məlumatda deyilir.

Qeyd edilib ki, çünki həmin faylların daxilində zərərverici proqramlar yerləşdirilə bilər ki, nəticədə cihaz, hesab və fərdi məlumatlarınız təhlükə altında qala bilər:

"Təhlükəsizliyindən əmin olmadığınız faylları açmadan əvvəl qurumunuzun İT bölməsinə bu haqda məlumat verin".

