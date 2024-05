2023-cü ildə Azərbaycanda 1 yaşadək ölən uşaqların sayı açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin məlumatlarına əsasən Dövlət Statistika Komitəsindən bildirilib.

Məlumata görə, 2023-cü ildə ölkə üzrə 1 yaşadək ölən uşaqların sayı 2039 nəfər olub.

Onların 1146 nəfərini oğlan, 893 nəfərini isə qız uşaqları təşkil edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.