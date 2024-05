Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Koreya Xalq Demokratik Respublikasına səfərə hazırlaşır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiya prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov məlumat yayıb.

“Hazırda səfərə hazırlıq öz axarı ilə davam edir”, - Peskov vurğulayıb.

