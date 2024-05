Türkiyə və İraq helikopterin axtarışına dəstək verəcək

Türkiyə İran Prezidenti İbrahim Rəisi və xarici İşlər naziri Hüseyn Əmir Abdullahianın da olduğu helikopterin qəza enişi etməsindən sonra axtarış-xilasetmə işlərinə dəstək üçün hərəkətə keçib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu Türkiyə XİN məlumat yayıb.

Türkiyə ilə yanaşı İraq da prosesə dəstək verəcək.

Belə ki, bu ölkənin Baş naziri Məhəmməd əl-Sudani Daxili İşlər Nazirliyinə İran Prezidenti İbrahim Rəisinin helikopterinin axtarışlarına kömək etməyi tapşırıb.

Qeyd edilir ki, hazırda İranın bütün təhlükəsizlik qüvvələri İ.Rəisinin olduğu helikopterin axtarışındadır.

