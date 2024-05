Xəbər verdiyimiz kimi, müğənni Çingiz Mustafayevin toyu olub.

Metbuat.az axsam.az-a istinadən xəbər verir ki, məclis Türkiyədə Kuşadasında keçirilir. Çingiz Yana adlı ukraynalı xanımla ailə qurur.

Məclisə ifaçının Azərbaycandan dostları qatılıb. Toydan görüntülər sosial şəbəkədə paylaşılıb.

