Pakistanda milli matəm elan edilib.



Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Pakistanın baş naziri Şahbaz Şərif sosial media hesabında paylaşım edib:

“Prezidentə və onun dostlarına hörmət əlaməti olaraq qardaş İranla həmrəylik nümayiş etdirəcəyik. Ümummilli matəm günü elan edilsin və bayraq yarıya endirilsin”.

