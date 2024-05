Milli Məclisin növbədənkənar sessiyası çağırılacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı deputatlar arasında imza toplanılmasına başlanılıb.

Milli Məclisin Daxili Nizamnaməsinə əsasən, növbədənkənar sessiyasının çağırılması üçün müvafiq qaydada imzalar toplanmalıdır.

Milli Məclisin sədri 42 deputatın tələbi əsasında parlamentin növbədənkənar sessiyasını çağırır.

