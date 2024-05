Norveç Fələstin dövlətini rəsmən tanıdığını elan edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Norveç Baş naziri Yonas Qar Störe bildirib.

O, qərarın mayın 28-də qüvvəyə minəcəyini açıqlayıb.

