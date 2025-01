ABŞ-də fəlakət - 50 milyard dollardan çox zərər dəyib

ABŞ-nin Kaliforniya ştatında meşə yanğını nəticəsində ölənlərin sayı 5-ə çatıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bölgədən 100 mindən çox insan təxliyə edilib. Yüzlərlə evin külə döndüyü bölgədə vitse-prezidenti Kamala Harrisin evi üçün də təxliyə əmri verilib. Santa Monika dağları ilə Sakit Okean arasındakı varlıların yaşadığı məhəllə olan Sakit Okean Palisades bölgəsində 5 min hektardan çox ərazi kül olub. Pasadena və Altadena bölgələrində yanğın indiyədək 2227 hektar ərazini məhv edib. Los-Ancelesdə davam edən meşə yanğınları səbəbindən bir sıra ərazilərdə təhsilin tədrisi dayandırılıb. Prezident Co Bayden İtaliyanın Roma şəhərinə səfərini ləğv edib.

Qlobal hava proqnozu xidməti olan “AccuWeather” Kaliforniyadakı meşə yanğınlarının iqtisadi zərəri ilə bağlı ilkin hesablamalarını açıqlayıb. Ümumi zərərin və iqtisadi itkilərin 52-57 milyard dollar arasında ola biləcəyi təxmin edilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.