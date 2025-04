Bədəl Həsənova vəzifə verildi

Naxçıvan Muxtar Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Aqrar Xidmətlər Mərkəzinə (Publik hüquqi şəxs) yeni direktor təyin olunub.

Metbuat.az Qaynarinfo-ya istinadən xəbər verir ki, müvafiq əmrlə Həsənov Bədəl Fizuli oğlu sözügedən qurumun rəhbəri təyin edilib.

Digər əmrlə Hüseynəliyev Sahib Cəfər oğlu Naxçıvan Aqrar Xidmətlər Mərkəzinin direktoru vəzifəsindən azad olunub.

Qeyd edək ki, Bədəl Həsənov 2023-cü ilin may ayınadək Naxçıvan ekologiya və təbii sərvətlər nazirinin müavini vəzifəsində çalışıb.

