Ançelotti Vinisiusu sildi - Lider Mbappe oldu

“Real Madrid”in məşqçisi Karlo Ançelotti komandada yeni vəzifə bölgüsü edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, klubun ilk penalti yerinə yetirən futbolçusu Kilian Mbappe təyin edilib. Buna qədər isə penalti zərbələrini Junior Vinisius yerinə yetirirdi. Vinisius Junior “Valensiya” matçında penalti şansını əldən vermişdi. Giorgi Mamardaşvili braziliyalının zəif zərbəsini asanlıqla dəf etmişdi. Vinisius bundan əvvəl Çempionlar Liqasında “Atletiko Madrid”lə oyunda penaltini yerinə yetirə bilməmişdi.

Bildirilir ki, “Real”da Mbappedən sonra ikinci penalti yerinə futbolçu Cude Bellinqhem olub. Ançelottinin Vinisiusu siyahıdan çıxarması diqqət çəkib.

