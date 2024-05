2024-cü ilin yanvar ayının 1-nə Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) aktivləri 34 milyard 793,463 milyon manat təşkil edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu göstərici ötən il yanvarın 1-nə nisbətən 12,7 % çoxdur. Belə ki, 2023-cü ilin yanvar ayının 1-nə AMB-nin aktivləri 30 milyard 860, 987 milyon manat təşkil edib.

