Saatlı rayon Polis Şöbəsinə əməliyyat işləri üzrə rəis müavini təyin olunub.



Metbuat.az Qaynarinfo-ya istinadən bildirir ki, müvafiq əmrlə polis mayoru Məmmədov Eldəniz İbrahim oğlu sözügedən vəzifəyə təyin edilib.

Qeyd edək ki, Eldəniz Məmmədov bundan əvvəl Gəncə şəhər Baş Polis İdarəsinin İstintaq və Təhqiqat İdarəsinin Təhqiqat Şöbəsinin baş təhqiqatçısı işləyib.

