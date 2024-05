2023-cü ildə İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin xətti ilə daxilolmalar üzrə borclar 2,8 milyard manat təşkil edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Hesablama Palatasının sədri Vüqar Gülməmmədov Milli Məclisin İqtisadi siyasət, sənaye və sahibkarlıq komitəsinin bu gün keçirilən iclasında "2023-cü il dövlət büdcəsinin icrası haqqında" qanun layihəsinin müzakirəsi zamanı bildirib.

Bundan başqa, onun sözlərinə görə, ötən il artıq vergi ödəmələri isə 1,9 milyard manat olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.