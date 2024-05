Bu gündən Azərbaycan-Ermənistan arasında Tavuş istiqamətində demarkasiyası edilən sərhəd xəttinin mühafizəsini Ermənistan Sərhəd Qoşunları həyata keçirəcək.

Metbuat.az bildirir ki, bu barədə erməni mediası məlumat yayıb.

Bu günə qədər sözügedən istiqamətdə Ermənistan Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin (MTX) hərbçiləri xidmət aparırdılar.

