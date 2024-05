Azərbaycan Mərkəzi Bankına yeni təyinat olub.

Metbuat.az bildirir ki, Fuad Cəfərov bu ilin may ayında AMB-nin Strategiya və layihə idarəetməsi departamentinə direktor vəzifəsinə təyin edilib.

Qeyd edək ki, Fuad Cəfərov 2023-ci ilin fevral ayından Mərkəzi Banka təyinat alıb. Yeni vəzifəsinə kimi şöbə müdiri kimi fəaliyyət göstərib. Bundan əvvəl isə bank və maliyyə sahəsində çalışıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.