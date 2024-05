2024-cü ilin aprel ayında aylıq sosial müavinət və təqaüd alanların sayı 845 min nəfərdən çox olub.

Dövlət Sosial Müdafiə Fondundan Metbuat.az-a verilən xəbərə görə, onların 449 min nəfərdən çoxu aylıq sosial müavinət, 395 min nəfərdən çoxu isə təqaüd alanlar təşkil edib.

