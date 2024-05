Vəkilliyə qəbulla bağlı imtahanda uğur qazananların adları açıqlandı - SİYAHI

Mayın 26-da Dövlət İmtahan Mərkəzinin (DİM) Elektron İmtahanlar Korpusunda Azərbaycan Respublikasının Vəkillər Kollegiyası (ARVK) və DİM ilə birgə ARVK-ya və Naxçıvan Muxtar Respublikasının Vəkillər Kollegiyasına (NMRVK) vəkilliyə qəbul üzrə yazılı test imtahanı keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin “Azərbaycan Respublikasında vəkilliyin inkişafı ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında” Sərəncamına əsasən, ixtisas imtahanlarının müntəzəm keçirilməsini təşkil etməklə, yeni üzvlərin, xüsusən gənc hüquqşünasların qəbul edilməsi üçün şərait yaradılması barədə tövsiyəsi rəhbər tutularaq daimi əsaslarla aparılan sənəd qəbulu nəticəsində 600 nəfər vəkilliyə namizədin sənədləri qəbul edilib.

Belə ki, 3 saat davam edən vəkilliyə qəbulla bağlı test imtahanında ümumilikdə 555 nəfər iştirak edib. ARVK-ya qəbulla bağlı test imtahanında iştirak edən 530 namizəddən 132 nəfəri, NMRVK-ya sənəd verən 25 namizəddən isə 7 nəfəri uğur qazanıb.

Şəffaf şəraitdə keçirilən imtahanda bir çox yerli və beynəlxalq, dövlət və qeyri-hökumət təşkilatlarından müşahidəçilər, televiziya və mətbuat nümayəndələri iştirak edib.

ARVK-ya qəbulla bağlı ixtisas imtahanlarının yazılı test mərhələsindən uğur qazanan namizədlər Sənəd Qəbulu Komissiyasına 10.06.2024-cü il tarixdən 20.07.2024-cü il tarixədək aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:

1. ARVK-nın Rəyasət Heyəti tərəfindən müəyyən edilmiş formada ərizə;

2. Yazılı test mərhələsinin yekun nəticəsinə dair məlumat vərəqəsi;

3. Şəxsiyyət vəsiqəsinin notarial qaydada təsdiq edilmiş surəti;

4. Ali hüquq təhsili barədə diplomun notariat qaydada təsdiq edilmiş surəti;

5. Əmək kitabçasının notarial qaydada və ya iş yerində təsdiq edilmiş surəti;

6. Ruhi-əsəb kabinetində dispanser qeydiyyatında olub-olmaması barədə tibbi arayış;

7. Əqli cəhətdən sağlamlıq barədə tibbi rəy;

8. 3x4 sm və 4x6 sm ölçüdə hər ölçüdən 4 ədəd (cəmi 8 ədəd) rəngli fotoşəkil;

9. Vəkilin şəxsi məlumat vərəqəsi;

10. Tərcümeyi-hal.

NMRVK-ya qəbulla bağlı ixtisas imtahanlarının yazılı test mərhələsindən uğur qazanan namizədlərə ixtisas imtahanlarının şifahi müsahibə mərhələsi ilə bağlı əlavə məlumat veriləcək.

Vəkilliyə qəbul üçün təqdim olunan sənədlərlə ilkin doldurulan ərizə-anket formasında qeyd edilən məlumatlar arasında ziddiyyət aşkar olunarsa və ya namizəd vəkilliyə qəbul üçün lazım olan tələblərə cavab verməzsə, növbəti mərhələyə buraxılmayacaqdır.

ARVK-ya qəbulla bağlı ixtisas imtahanlarının yazılı test mərhələsindən uğur qazanan namizədlərin

SİYAHISI

1.ABBASOV SƏYYAD PƏNAH OĞLU

2.ABBASOV UCAL VÜQAR OĞLU

3.ABBASOVA FİDAN SAHİB QIZI

4.ABDULLAYEV ABDULLA KAMİL OĞLU

5.ABDULLAYEV İBRAHİM FƏRRUX OĞLU

6.ABDULLAYEV MÜBARİZ XALIQVERDİ OĞLU

7.ABDULLAYEV VAQİF ƏLYAR OĞLU

8.ABDULLAYEVA GÜNEL RAHİL QIZI

9.ABDULLAYEVA NƏRGİZ URFAN QIZI

10.AĞAYEVA ŞƏBNƏM VAQİF QIZI

11.ALLAHVERDİYEV İLQAR MƏHƏMMƏD OĞLU

12.ASLANZADƏ ELNURƏ KAMİL QIZI

13.AXUNDOVA DİLARƏ BABƏK QIZI

14.BABAYEVA LALƏ ELDAR QIZI

15.BAĞIROV BƏHRUZ MİRHƏSƏN OĞLU

16.BAYRAMOV NADİR ŞOFİQ OĞLU

17.CABBAROVA FƏXRİYYƏ FAXRƏDDİN QIZI

18.CAVADOV RÜFƏT ŞAHVERƏN OĞLU

19.CƏFƏRZADƏ FƏRİD ZÜLFƏLİ OĞLU

20.DADAŞOVA KÖNÜL FƏRRUX QIZI

21.ƏHMƏDOVA SƏMA ARİF QIZI

22.ƏLƏSGƏROV NATİQ İMRAN OĞLU

23.ƏLİYEV ƏKBƏR ELŞƏN OĞLU

24.ƏLİYEV EROL LOĞMAN OĞLU

25.ƏLİYEV FƏRRUX ELMAN OĞLU

26.ƏLİYEV ORXAN İSMAYIL OĞLU

27.ƏLİYEV RÖVŞƏN ƏLİMİRZƏ OĞLU

28.ƏLİYEV RÜFƏT RAHİB OĞLU

29.ƏLİYEV SAHİB VARIŞ OĞLU

30.ƏLİYEV SAMİR YUSİF OĞLU

31.ƏLİYEV SEYMUR NİZAMİ OĞLU

32.ƏLİYEV TUQAY ZAKİR OĞLU

33.ƏLİYEVA SƏBİNƏ İLYAS QIZI

34.ƏLİYEVA SƏRİYYƏ RASİM QIZI

35.ƏLİZADƏ TƏHMİNƏ ŞAHİN QIZI

36.ƏLİZADƏ YASİN LƏTİF OĞLU

37.ELMANLI ÜLKƏR YAŞAR QIZI

38.EMİNLİ RUSİF NOVRUZ OĞLU

39.ƏSƏDOV MEHMAN NAZİM OĞLU

40.ƏSGƏROVA MAİSƏ ƏYYAR QIZI

41.EYVAZOV İLKİN FİKRƏT OĞLU

42.ƏZİZOVA NURLANƏ ƏLİ QIZI

43.FƏRZƏLİYEVA KÖNÜL CƏFƏR QIZI

44.GÖZƏLOV SAKİT TAHİR OĞLU

45.GÜNƏŞ YUSİF QIZI

46.HACI NADİR ELDAR OĞLU

47.HƏBİLOVA SÜRƏYYA ŞABAN QIZI

48.HƏMİDOV CAVİD SEYRAN OĞLU

49.HƏSƏNOV ELŞƏN AYAZ OĞLU

50.HƏSƏNOV SƏXAVƏT ŞAHİN OĞLU

51.HƏSƏNOVA GÜNAY XALİDDİN QIZI

52.HƏŞİM RƏŞAD ƏLİSAHİB OĞLU

53.HƏŞİMLİ ƏSMƏR İMAN QIZI

54.HƏŞİMOV ASİM AKİF OĞLU

55.HİDAYƏTLİ CEYHUN MƏTLƏB OĞLU

56.HÜNBƏTOVA LALƏ GÜLOĞLAN QIZI

57.HÜSEYNOVA GÜLBƏNİZ AĞAHÜSEYİN QIZI

58.İBRAHİMLİ TOĞRUL SALMAN OĞLU

59.İMANOV FƏRİD VƏDAYIL OĞLU

60.İSAYEV SAMİR İBRAHİM OĞLU

61.İSLAMOV TAMERLAN CƏLİL OĞLU

62.İSMAYILOVA AYŞƏN SƏADDİN QIZI

63.İSMAYILOVA ƏSMƏR NİZAMƏDDİN QIZI

64.İSMAYILOVA TƏRANƏ XUDAVERDİ QIZI

65.KAZIMOV ZAMİQ MÜTƏLLİF OĞLU

66.KƏRİMLİ ELVİN ŞƏKUR OĞLU

67.KƏRİMOV ELMAR ƏBÜLFƏT OĞLU

68.MAHMUDOVA SEVİNC KƏRİM QIZI

69.MAXSUDOVA ÜLKƏR TALEH QIZI

70.MƏCİDLİ FİDAN CAVİD QIZI

71.MƏLİKOV ORXAN RASİM OĞLU

72.MƏMMƏDƏLİYEVA SƏRİYYƏ QOCA QIZI

73.MƏMMƏDLİ AQŞİN AZƏR OĞLU

74.MƏMMƏDLİ ƏSMƏR ƏFQAN QIZI

75.MƏMMƏDLİ LALƏ FİRDOVSİ QIZI

76.MƏMMƏDLİ SONA QAÇAY QIZI

77.MƏMMƏDOV KAMRAN KƏRƏM OĞLU

78.MƏMMƏDOV TURAL MƏHƏRRƏM OĞLU

79.MƏMMƏDOVA LEYLA RAMİZ QIZI

80.MƏMMƏDOVA TÜRKAN ELŞƏN QIZI

81.MƏMMƏDZADƏ KƏNAN RAQUB OĞLU

82.MİRƏLİYEVA NURLANA OQTAY QIZI

83.MÖVLAYEV AZƏR AYDIN OĞLU

84.MÜSEYİBOV RÖVŞƏN TELMAN OĞLU

85.MUSTAFAYEV İSMAYIL FƏRAİL OĞLU

86.MUSTAFAYEVA ZEYNƏB ƏBÜLFƏT QIZI

87.MUXTAROV NURLAN NURƏDDİN OĞLU

88.NİYAZOVA SƏKİNƏ MİRZƏ QIZI

89.NOVRUZLU İMAMVERDİ FƏRMAN OĞLU

90.ÖMƏROVA GÜNEL ƏJDƏR QIZI

91.ORUCLU NURLAN ZÖHRAB OĞLU

92.ORUCOVA MƏRYƏM FAİQ QIZI

93.QAFARLI YELMAR ELMAN OĞLU

94.QAFAROVA AYNUR ƏLİYAR QIZI

95.QAFAROVA ELMİNAZ NAZİR QIZI

96.QARDAŞOV RAMİQ TOFİQ OĞLU

97.QASIMOV AZƏR YUSİF OĞLU

98.QAZIBƏYOV İBRAHİM MEHMAN OĞLU

99.QƏNBƏROVA JALƏ ELÇİN QIZI

100.QƏRİBLİ GÜNEL ADİL QIZI

101.QULAMOV CAVİD ABDULRAHMAN OĞLU

102.QULİYEV NAZİM ƏZİZ OĞLU

103.QULİYEV PÜNHAN AĞAGÜL OĞLU

104.RAMAZANOV NİCAT MƏSİM OĞLU

105.RƏŞİDZADƏ SƏMRA ƏJDƏR QIZI

106.SALMANOVA GÜLNAZ ELÇİN QIZI

107.SƏFƏRLİ İLQAR VÜQAR OĞLU

108.SƏFƏRLİ MƏHƏMMƏD ELBURUS OĞLU

109.SƏFƏROV EMİL RAHİM OĞLU

110.SƏFƏROVA ARZU HAFİZ QIZI

111.SƏMƏDOV ELXAN NOVRUZƏLİ OĞLU

112.SƏMƏDZADƏ ZAUR RAUF OĞLU

113.SEYİDOV ELÇİN ADİL OĞLU

114.SEYİDOV MİRUMUD MİRTAM OĞLU

115.SEYİDOVA FEMİDA MAYIL QIZI

116.SEYİDOVA ÜLKƏR NATİQ QIZI

117.ŞÜKÜROV ATAMOĞLAN MƏHƏMMƏD OĞLU

118.ŞÜKÜROV CAHANGİR FƏXRƏDDİN OĞLU

119.SÜLEYMANOV BƏXTİYAR ZEYNAL OĞLU

120.SÜLEYMANOV EMİN HİDAYƏT OĞLU

121.TAĞISOY RUKİYYƏ ELŞƏN QIZI

122.TAĞIYEVA KƏMALƏ SƏRDAR QIZI

123.TAHİRLİ ŞAMİL ƏYYAR OĞLU

124.TEYMUROVA SEVİNC ELXAN QIZI

125.TOFİQZADƏ RAZİ SÜLEYMAN OĞLU

126.VƏLİ ZADƏ NİCAT HİKMƏT OĞLU

127.VƏLİYEV RAMİL EYVAZ OĞLU

128.ZALOVA GÜNEL ELDAR QIZI

129.ZEYNALOV XALİQ ƏHLİMAN OĞLU

130.ZEYNALOVA NƏZRİN AFİQ QIZI

131.ZEYNALOVA TAMARA NAMİQ QIZI

132.ZÜLFÜQAROV ÜLVİ VAQİF OĞLU

NMRVK-ya qəbulla bağlı ixtisas imtahanlarının yazılı test mərhələsindən uğur qazanmış namizədlərin

SİYAHISI

1. AĞAKİŞİYEV MƏHƏRRƏM İSA OĞLU

2. CƏFƏROV RÜSTƏM ƏLİSMAYIL OĞLU

3. HÜSEYNOV ELVİN OKTAY OĞLU

4. HÜSEYNZADƏ NƏRMİNƏ RÜFƏT QIZI

5. İBRAHİMOV NƏRİMAN MƏHƏMMƏD OĞLU

6. NƏCƏFOV YADİGAR QUŞDAN OĞLU

7. RZAYEVA SƏFA VÜSAL QIZI

