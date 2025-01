Xəbər verdiyimiz kimi, Salyanda "Mercedes” markalı avtomobilin idarəetmədən çıxaraq yolun kənarındakı kollektora aşması nəticəsində Məmmədov Aqil Amil oğlu, İsmayılova Nərmin Güləli qızı və onun azyaşlı övladları İ.R. və İ.H. suda boğularaq ölüb.

Qəzaya düşən avtomobildən bir uşaq sağ çıxarılıb.

1993-cü il təvəllüdlü A. Məmmədov Salyan Rayon İcra Hakimiyyətində təlimatçı işləyib.

Metbuat.az Qafqazinfo-ya istinadən A. Məmmədovun fotosunu təqdim edir:

