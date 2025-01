“Qarabağ” Liqa mərhələsinin son turunda da məğlub oldu

"Qarabağ" UEFA Avropa Liqasının Liqa mərhələsinin VIII turunda Yunanıstanın “Olimpiakos” komandasına məğlub olub.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, Georgios Karaiskakis stadionunda keçirilən matçda meydan sahibləri 3:0 hesabı ilə qalib gəliblər.

Pireylilərin heyətində 56 və 60-cı dəqiqələrdə fərqlənən El Kaabi dubl müəllifi olub. Qarşılaşmada yekun hesabı müəyyənləşdirən qola isə 89-cu dəqiqədə Julian Byankon imza atıb.

Qeyd edək ki, Qurban Qurbanovun rəhbərlik etdiyi kollektiv Liqa mərhələsində keçirdiyi 8 görüşün 7-də uduzub, 1 matçda qələbə qazanıb. Azərbaycan çempionu üçün cari mövsüm avrokubok oyunları başa çatıb.

***

01:49

UEFA Avropa Liqasının Liqa mərhələsinin VIII turunun "Olimpiakos" (Yunanıstan) - "Qarabağ" oyununda üçüncü qol vurulub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Georgios Karaiskakis stadionundakı matçda meydan sahibləri fərqi üç topa yüksəldiblər - 3:0.

89-cu dəqiqədə Julian Byankon fərqlənib.

***

01:18

UEFA Avropa Liqasının Liqa mərhələsinin VIII turunun "Olimpiakos" (Yunanıstan) - "Qarabağ" oyununda ikinci qol vurulub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Georgios Karaiskakis stadionundakı matçda meydan sahibləri fərqi iki topa yüksəldiblər - 2:0.

60-cı dəqiqədə El Kaabi dubl müəllifi olub.

***

01:15

UEFA Avropa Liqasının Liqa mərhələsinin VIII turunun "Olimpiakos" (Yunanıstan) - "Qarabağ" oyununda hesab açılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Georgios Karaiskakis stadionundakı matçda meydan sahibləri hesabda irəli çıxıblar - 1:0.

56-cı dəqiqədə El Kaabi adını tabloya yazdırıb.

***

01:04

UEFA Avropa Liqasının Liqa mərhələsinin VIII turunun "Olimpiakos" (Yunanıstan) - "Qarabağ" oyununda ikinci hissə başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Georgios Karaiskakis stadionundakı matçda ilk yarıdan sonra hesab açılmayıb.

Matçı rumıniyalı baş hakim Radu Petresku idarə edir.

***

00:46

UEFA Avropa Liqasının Liqa mərhələsinin VIII turunun "Olimpiakos" (Yunanıstan) - "Qarabağ" oyununda ilk hissə başa çatıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Georgios Karaiskakis stadionundakı matçda ilk yarıdan sonra hesab açılmayıb.

Matçı rumıniyalı baş hakim Radu Petresku idarə edir.

00:47

***

UEFA Avropa Liqasının Liqa mərhələsinin VIII turunun "Olimpiakos" (Yunanıstan) - "Qarabağ" oyunu start götürüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, qarşılaşma Georgios Karaiskakis stadionunda keçirilir.

Matçı rumıniyalı baş hakim Radu Petresku idarə edir.

