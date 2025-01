Suriyada Prezidentlik yeni loqosunu nümayiş etdi

Suriyada Bəşər Əsəddən sonra yeni dövrdə başlayan dəyişiklik rəsmi qurumların loqolarında da öz əksini tapıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Suriya Prezidentliyi loqosunu dəyişərək, ölkə bayrağında əks olunan üç ulduz və rənglərdən istifadə edib. Dizayner Məhəmməd Selvaye bildirib ki, milli kimlik təkcə fərdi sənədlərlə məhdudlaşmır, Suriyanı beynəlxalq arenada daha güclü şəkildə təmsil edir. Məlumata görə, aralarında tarixçilər, tədqiqatçılar və akademiklərin də olduğu 50 nəfərlik könüllülər qrupu Suriyanın milli simvollarının tərtib olunduğu layihə üzərində işləyir.

Komanda üzvləri layihə detallarının sızmasının qarşısını almaq üçün məxfilik müqavilələri imzalayıblar.

