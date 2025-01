ABŞ-nin Suriyada işi yoxdur - Tramp

ABŞ Prezidenti Donald Tramp ölkənin Suriya ilə bağlı mövqeyindən danışıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, , ABŞ-nin Suriyada işi olmadığını bəyan edib. Trampın sözlərinə görə, Suriyanın öz problemləri var. Tramp Vaşinqtonun Suriyadakı işlərə qarışmağa ehtiyacının olmadığını ifadə edib. Tramp, "İsrail mediasında ABŞ-nin Suriyadan qoşunlarını çıxaracağı ilə bağlı xəbərlər var. Bununla bağlı qərar qəbul etdinizmi?" sualına, "Bunu kim deyib, bilmirəm. Biz Suriyaya müdaxilə etmirik. Suriyanın öz problemləri var. Orada artıq kifayət qədər xaos var. Bizim oraya qarışmağa ehtiyac yoxdur" - deyə cavab verib.

Qeyd edək ki, Donald Tramp seçki kampaniyasında ABŞ qoşunlarının Suriyadan çəkəcəyi barədə açıqlama vermişdi.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.