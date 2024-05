İsrail Müdafiə Qüvvələri ilə Misir hərbçiləri arasında atışma olub.

MetbuatAz xəbər verir ki, bu barədə "Al-Hadath" xəbər agentliyi məlumat yayıb. Məlumata görə, toqquşma Rəfah keçid məntəqəsi yaxınlığında baş verib.

Ölən və yaralananlar barədə məlumat yoxdur.

