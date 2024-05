Qardaş Azərbaycanla birliyimiz və həmrəyliyimiz əbədi olsun!

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Türkiyənin “Baykar” şirkətinin texniki direktoru Selçuk Bayraktar rəsmi sosial media hesablarındakı paylaşımında deyib.

"Bir dəfə yüksələn bayraq bir daha enməz. Qardaş ölkəmiz Azərbaycanın Müstəqillik Günü mübarək, birliyimiz və həmrəyliyimiz əbədi olsun!",- paylaşımda vurğulanıb.

