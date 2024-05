28 may saat 12:00-a olan məlumata əsasən Kür çayının Qıraqkəsəmən məntəqəsində suyun səviyyəsi tədricən azalıb.

Bu barədə Metbuat.az-a Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, hidroloji məntəqədən əldə olunan məlumata görə, hazırda çayda suyun səviyyəsi 497 sm təşkil edir.

Xatırladaq ki, qonşu ölkələrin ərazisinə yağan intensiv yağışlar nəticəsində mayın 26-da Kür çayının Ağstafa rayonu ərazisindən keçən Qıraqkəsəmən məntəqəsində suyun səviyyəsi kəskin artmışdı.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.