ATV-nin hava proqramının aparıcısı Şənay Mustafayeva qəzaya düşüb.

Metbuat.az “PrimeTime”a istinadla xəbər verir ki, hadisə bu gün Səbayıl rayonu ərazisində baş verib.

Şənay xəstəxanaya çatdırılıb. O üzündən zədə alıb və sümükləri sınıb.

