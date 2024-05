İran Prezidenti İbrahim Rəisinin helikopterinin təxribat səbəbindən yaranan partlayış nəticəsində qəzaya uğraması versiyaları təkzib edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə İran Silahlı Qüvvələri Baş Qərargahının qəzanın tədqiqatından sonra ikinci hesabatında deyilir.

"Helikopterin qalıqlarının və hissələrinin tədqiqinin nəticələrinə əsasən, aralarındakı məsafə və səpələnmə xüsusiyyətlərinə görə, uçuş zamanı təxribat və ya bir neçə partlayış istisna edilib", - sənəddə bildirilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.