Yaqub Eyyubovun qardaşı qızı ilə bağlı qalmaqal

Azərbaycanın Estoniyadakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Anar Məhərrəmov keçmiş həyat yoldaşı Mehriban Eyyubova tərəfindən yenidən məhkəməyə verilib.

Metbuat.az Gununsesi.info-ya istinadən bildirir ki, Mehriban Eyyubova məhkəməyə iddia ərizəsində keçmiş həyat yoldaşı Anar Məhərrəmovdan tutulan aliment məbləğinin artırılmasını, həmçinin birgə nigah dövründə əldə olunan əmlakların ədalətli bölünməsini tələb edir.

Qeyd edək ki, Mehriban Eyyubova baş nazirin birinci müavini Yaqub Eyyubovun qardaşı qızıdır.

Onun keçmiş əri Anar Məhərrəmov isə BDU-nin sabiq rektoru, keçmiş deputat Abel Məhərrəmovun oğludur.

Bir neçə il əvvəl boşanan cütlük arasında əmlak davası hələ də davam edir.

