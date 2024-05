Həkim-nevropatoloq Rəhim Quliyev dünyasını dəyişib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı məlumat sosial şəbəkələrdə yayılıb.

Məlumata görə, Siyəzən Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının həkimi olan Rəhim Quliyev tibb sahəsində bir sıra elmi araşdırmaların müəllifi olub.

