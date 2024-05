Naxçıvan Muxtar Respublikası təhsil naziri təyin edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi sədrinin müavini Anar İbrahimov qərar imzalayıb. Qərara əsasən, Elxan Nəcəfov Naxçıvan MR təhsil naziri təsdiq edilib.

Qeyd edək ki, E.Nəcəfov buna qədər təhsil nazirinin səlahiyyətlərini müvəqqəti icra edirdi.

