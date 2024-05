Məhkəmə Ermənistanın sabiq prezidenti Serj Sarkisyana bəraət verib.

Metbuat.az Armenia Today-a istinadən xəbər verir ki, o, "dizel işi" üzrə dövlətə 1 milyon dollara yaxın zərər vurmaqda ittiham olunurdu.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.