"Qarabağ" Serbiyanın "Partizan" klubunda forma geyinən qapıçı Aleksandr Yovanoviçlə maraqlanır.



Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Serbiya mediası yazıb. Məlumata görə, "Qarabağ" qapıçını ötən yay da transfer etmək istəyib, lakin oyunçu keçidə razı olmayıb.



Qeyd edək ki, Aleksandr Yovanoviç Serbiya millisində cəmi 1 oyuna çıxıb. O, ölkəsindən başqa İspaniyada "Hueska" və "Deportivo" klublarında da çıxış edib.



Xatırladaq ki, "Qarabağ"ın qapıçısı Andrey Lunyovun klubdan ayrılacağı bildirilir.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.