Bakıda satılan bu dərmanı qəti almayın - Ölümcüldür

Sosial şəbəkələrdə kökəlmək istəyən insanlar üçün mənşəyi bəlli olmayan qida əlavələri satılır.



Metbuat.az bildirir ki, bu dərmanlardan istifadə edildiyi halda, 6-8 kq arıqladacağı iddia edilir və qiyməti 18 manatdan başlayır.

Həkim Abbas Bağırovun sözlərimə görə, bu dərman arıqlatsa da, çox ciddi fəsadlara səbəb olur.

Qeyd edək ki, Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi (AQTA) tərəfindən bioloji aktiv məhsulların satışı ilə bağlı araşdırmalar aparılıb və həmin kökəldici qidalarda insan sağlamlığı üçün təhlükəli hesab olunan kənar kimyəvi maddələr aşkarlanıb.

Daha ətraflı Baku TV-nin süjetində:

