Tanınmış hüquq müdafiəçisi, sabiq millət vəkili Çingiz Qənizadəyə ağır itki üz verib.

Metbuat.az musavat.com-a istinadən xəbər verir ki, onun anası Gülçöhrə xanım bu gecə dünyasını dəyişib.

Dəfn mərasimi Ağdaş şəhərində keçiriləcək.

