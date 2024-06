BDU-nun laborantı vəfat etdi - FOTO

Bakı Dövlət Universitetinin (BDU) Tədqiqat, İnkişaf və İnnovasiyalar üzrə Mükəmməllik Mərkəzinin Biomühəndislik elmi-tədqiqat laboratoriyasının (ETL) böyük laborantı Gülarə Dibirova uzun sürən xəstəlikdən sonra dünyasını dəyişib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Bakı Dövlət Universiteti məlumat yayıb.

Bildirilib ki, Gülarə Dibirova 1 oktyabr 1956-cı ildə Balakən rayonunda anadan olub. 1975–1980-ci illərdə Azərbaycan Dillər Universitetində ali təhsil alıb. 1980–1985-ci illərdə Balakən rayon Nizami adına orta məktəbdə ingilis dili müəllimi, 1989–2021-ci illərdə BDU-nun Biotexnologiya ETL-də tərcüməçi, 2021-ci ildən indiyədək isə Biomühəndislik ETL-də böyük laborant vəzifələrində çalışıb.

