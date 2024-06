Bu gün Bakıda həyatını sonladıran qızla bağlı bəzi faktlar məlum olub.

Metbuat.az lent.az-a istinadən bildirir ki, 21 yaşlı Zərifə Məmmədzadə hadisə baş verən binada yaşamayıb.

Əslən Ağsu rayonundan olan Zərifə həmin binada yaşayan rəfiqənin evinə qonaq gəlibmiş. Bina sakinləri Zərifənin Bakı şəhərində işlədiyini və onu sərbəst həyat tərzi sürdüyünü bildiriblər.

