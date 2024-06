Dünya bazarında neftin qiyməti 0,36% ucuzlaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Brent” markalı neftin bir barelinin dəyəri fevralın əvvəlindən bəri ilk dəfə 78 dollardan aşağı düşüb.

Bakı vaxtı ilə saat 04:39-a olan məlumata görə, “Brent” markalı neftin avqust fyuçerslərinin qiyməti 0,36% azalaraq bir barel üçün 77,84 dollar təşkil edib.

Qərbi Texas markalı neftin dəyəri iyul fyuçersləri 0,74% ucuzlaşaraq 73,67 dollar olub.

