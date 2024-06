Bu imtahanların nəticəsi açıqlandı

Ali təhsil müəssisələrinin magistratura səviyyəsinin 69 və 70-ci proqramları üzrə 1 iyun 2024-cü il tarixində keçirilmiş qabiliyyət imtahanlarının yekun nəticələri elan edilib.

Bu barədə Metbuat.az-a Dövlət İmtahan Mərkəzindən xəbər verilib.

Bakalavrlar imtahan nəticələri ilə buradan tanış ola bilərlər.

5 iyun 2024-cü il tarixində saat 11:00-dan 13:00-dək Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyasında 70-ci proqram üzrə qabiliyyət imtahanının nəticələri ilə bağlı müraciətlərə baxılması üçün apellyasiya prosesi təşkil olunacaq. 69-cu proqram üzrə qabiliyyət imtahanının nəticələri ilə bağlı müraciətlərə imtahanların keçirilməsi qaydalarına uyğun olaraq həmin gün baxılıb.

