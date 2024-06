ABŞ Prezidenti Co Bayden Fransaya gedib.

Metbuat.az xəbər verir ki, onu hava limanında Fransa Baş naziri Qabriel Attal qarşılayıb.

Qeyd edək ki, Bayden Normandiyada keçiriləcək böyük anım mərasimində iştirak edəcək.

