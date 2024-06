Yevlax Rayon Polis Şöbəsinə yeni təyinat olub.

Metbuat.az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, müvafiq əmrə əsasən, polis mayoru Kamil Axundov Yevlax Rayon Polis Şöbəsinin əməliyyat işləri üzrə rəis müavini təyin olunub.

Bundan öncə o, Beyləqan Rayon Polis Şöbəsində Cinayət Axtarış Bölməsinin rəisi vəzifəsində çalışıb.

