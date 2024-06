İlham Əliyevdən mühüm SƏRƏNCAM

Prezident İlham Əliyev Su təsərrüfatı və meliorasiya işçilərinin təltif edilməsi haqqında Sərəncam imzalayıb..

Metbuat.az bildirir ki, Sərəncamla su təsərrüfatı və meliorasiya sahəsində səmərəli fəaliyyətinə görə aşağıdakı şəxslər təltif ediliblər:

“Şöhrət” ordeni ilə

Aslanov Rafiq Sabir oğlu

3-cü dərəcəli “Əmək” ordeni ilə

Babayev Ədalət Rəşid oğlu

Əhmədov Sabir Niyazı oğlu

Qasımov Qasım Əlibala oğlu

“Tərəqqi” medalı ilə

Abbasov Əliqulu Şöyüb oğlu

Babayev Atakişi Abbasəli oğlu

Babayev Eyvaz Əvəz oğlu

Bayramov Abid Xalid oğlu

Cabbarov Anar Ramiz oğlu

Cəfərov Qalib Qaraş oğlu

Dərgahov Məzahir Həbib oğlu

Əhmədov Fazil Mayıl oğlu

Əliyev Araz İsbal oğlu

Əliyev Fazil Hatəm oğlu

Əliyev Lətif Mehdi oğlu

Əsgərov Ədalət Həzrətqulu oğlu

Əşrəfov Zakir Əli oğlu

Həsənov Məlik Həsən oğlu

Həsənov Məmmədhəsən Hüseynağa oğlu

Hüseynov Elşən Rəşid oğlu

Hüseynov Ramiz Mikayıl oğlu

Hüseynova Kəmalə Məhəmmədəli qızı

Xalıqov Elman İmanalı oğlu

İmanov Asif Adil oğlu

Qarayev Qabil Musa oğlu

Qədirov Fuad Akif oğlu

Qurbanov Daşqın Lətif oğlu

Mehnətov Pənah Sabir oğlu

Məmmədov Mübariz Ramiz oğlu

Məmmədov Nazim Məmmədağa oğlu

Məmmədov Rüfət Bayram oğlu

Minibayeva Tatyana Sabitovna

Mirzəcanov Nasir Bəydulla oğlu

Muxtarov Nizam Mirzəbala oğlu

Nağıyev Nazim Bülbül oğlu

Nağıyev Zahid Abbasqulu oğlu

Nəbiyeva Aidə Fərəc qızı

Rüstəmov Elşən Nəsrəddin oğlu

Rüstəmov Rüstəm Rafiq oğlu

Salmanov Sədrəddin Tapdıq oğlu.

