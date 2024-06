AİB Azərbaycanda yaşıl enerji layihələrinə yatırım edə bilər

Avropa İnvestisiya Bankı 88 milyard avro kredit portfelinə malikdir və bu portfelin təxminən yarısı yaşıl malliyyələşdirməyə ayrılıb.

Metbuat.az bildirir ki, bunu Bakı Enerji Həftəsi çərçivəsində keçirilən Bakı Enerji Forumunda çıxışı zamanı Avropa İnvestisiya Bankının Cənubi Qafqaz üzrə regional nümayəndəliyin rəhbəri Maciej Czura deyib.

"İqlimlə əlaqəli layihələr bizim əsas diqqət məzkəzimizdədir. Bizim əsas priotet sahələrimiz dayanıqlı yaşıl layihələrdir. Kriteriyalarımıza uyğun olarsa, Azərbaycanda bərpə olunan layihələrə investisiya qoyula bilər", - deyə M.Czura əlavə edib.



