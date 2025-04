Bu sürücülər 60 manat cərimələnir

Bakıda bəzi kəşimələrdə bir neçə ildir sarı tor nişanlanması tətbiq edilir. Lakin bəzi sürücülər həmin ərazidə hərəkət edərkən çaşqınlıq yaşayırlar.

Nəqliyyat eksperti Eldəniz Cəfərov Metbuat.az-a açıqlamasında bildirib ki, sarı torların əsas məqsədi həm xəbərdaredici, həm də məlumatverici funksiyadır:

“Belə ki, sürücülər sarı tora daxil olaraq tıxac yaradıb, kəsişən küçədən gələn digər avtomobillərin hərəkətinə mane olmurlar. Yol Hərəkəti Haqqında Qanunda və İnzibati Xətalar Məcəlləsində sarı torun funksiyası açıq-aydın göstərilir. Sarı tora daxil olub orada dayanaraq digər avtomobillərin hərəkətinə mane olan sürücülər cərimələnir. Sarı tora daxil olmaq yalnız sola və ya sağa dönmə niyyətində olarkən mümkündür. Bu halda sürücü sarı tor daxilində manevrini tamamlayana qədər dayanmalı, lakin cərimə olunmamalıdır. Qarşıda çıxış bağlıdırsa, sürücü artıq sarı tora qədər olan ərazidə gözləməlidir, sarı tora daxil olub orada gözləməməlidir”.

Ekspert qeyd edib ki, qayda pozuntusuna görə cərimənin məbləği 60 manatdır.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.