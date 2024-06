Gəncədə qətl törətməkdə şübhəli bilinən 1988-ci il təvəllüdlü Hikmət Mamedov Vətən müharibəsi iştirakçısıdır.

Metbuat.az Oxu.az-a istinadən xəbər verir ki, üçüncü dərəcəli müharibə əlili olan H.Mamedov Suqovuşanın azad olunması uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.