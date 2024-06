Bakı və İrəvan arasında sülh bu tarixədək imzalana bilər

Bakıda keçiriləcək COP-29 konfransına qədər İrəvan və Bakı arasında sülh sazişi imzalana bilər.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "S&P Global Ratings" beynəlxalq reytinq agentliyi proqnozunda bildirilib:

"Sülh müqaviləsinin imzalanmasında mübahisəli məqamlardan biri sərhədlərin demarkasiyası prosesi olaraq qalır. Ermənistan hökuməti Azərbaycanın bir neçə eksklav kəndini təhvil vermək tələbi ilə razılaşıb. Bu, Ermənistanda baş nazir Nikol Paşinyanın istefasının tələb edildiyi ictimai etirazlara səbəb olub. Buna baxmayaraq, hər iki tərəf Avropanın və Müstəqil Dövlətlər Birliyinin bir sıra paytaxtlarında keçirilən ikitərəfli danışıqları sürətləndirib. Rəsmi açıqlamalar göstərir ki, sazişin 2024-cü ilin noyabrında Bakıda keçiriləcək COP-29 konfransına qədər imzalanması mümkün olaraq qalır".

