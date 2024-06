Məşhur aparıcı Çinarə Əliyeva dünyaya gətirmək üzrə olduğu övladını itirib.

Metbuat.az Azxeber.com-a istinadən bildirir ki, aparıcı ötən gecə şəhər xəstəxanalarından birinə yerləşdirilib. Məlum olub ki, aparıcının övladı bətnində tələf olub.

Qeyd edək ki, Çinarə Əliyeva plastik cərrah Ruslan Rəsul ilə evlidir.

