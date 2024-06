Müdafiə Nazirliyinin Katibliyinin rəisi general-mayor Namiq Poladov vəzifəsindən azad edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə müdafiə naziri general-polkovnik Zakir Həsənov əmr imzalayıb.

Əmrə əsasən, general Poladov son yaş həddi ilə bağlı təqaüdə göndərilib.

Nazirin digər Əmri ilə polkovnik Elnur Kazımov katibliyin rəisi təyin edilib.

