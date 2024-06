Unibankdan müəllimlərə sərfəli kredit: faizi azaltdı, məbləği artırdı, müddəti uzatdı!

Dərs ilinin yekunlaşmaqda olduğu bir vaxtda, Unibank dəyərli müəllimlərimizəşəxsi planlarını həyata keçirmək üçün xüsusi kredit təklifi hazırlayıb. Təhsil sahəsində çalışanlar bankdan aşağı faizlə, yüksək məbləğdə və uzun müddətə ödəmək imkanı yaradan nağd kredit götürə bilərlər. “Unibank”a müraciət edən təhsil işçiləri 50 000 AZN-dək krediti illik cəmi 11%-dən başlayaraq, həm də 60 ayadək müddətə rəsmiləşdirmək imkanı qazanırlar. Yeni şərtlər krediti müəllimlər üçün daha əlçatan və sərfəli edib. Məbləğin artırılması isə müştəriyə öz tələbatına görə vəsait əldə etməyə imkan yaradacaq.

“Unibank”dan nağd kredit götürmək aşağıdakı üstünlükləri verir:

- illik 11%-dən başlayan kredit əldə etmək;

- 50 000 AZN-dək məbləğ;

-sığorta xərci yoxdur;

- zamin tələbi yoxdur;

- kreditin ödəniş tarixini müştəri özü təyin edir;

- 60 ayadək ödəniş müddəti;

-tez və rahat rəsmiləşdirmə imkanı.

Əgər UCard-ınız varsa, filiala gəlmədən, UBank tətbiqindən saniyələr ərzində, cəmi bir neçə toxunuşla kredit əldə edə bilərsiniz. Hələ də UCard-ınız yoxdursa, sizə yaxın Unibank filialına yaxınlaşaraq, elə yerindəcə, çox rahat şəkildə və pulsuz bu multivalyutalı karta sahib ola bilərsiniz.

Krediti banka gəlmədən sifariş etmək üçün aşağıdakı imkanlar da mövcuddur:

-055 457 8117 whatsapp nömrəsinə yazaraq;

-“Kredit” sözünü sms ilə 8117-yə göndərməklə;

- www.unibank.az saytından (https://unbk.az/2PgNi30) onlayn sifariş etməklə.

Unibank- Sənin Bankın!

